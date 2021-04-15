По мнению главы Volkswagen, восстановление автомобильного рынка сдерживается только дефицитом чипов
Генеральный директор Volkswagen Герберт Дисс (Herbert Diess), как отмечает Reuters, сегодня назвал дефицит полупроводниковых компонентов единственным фактором, сдерживающим восстановление автомобильного рынка после пандемии. Спрос на машины восстанавливается в США, Бразилии и Китае, а также в Европе, поэтому проблемой может стать именно дефицит чипов.
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Добавим, что TSMC ожидает заметного улучшения с доступностью автомобильных компонентов в ближайшие месяцы, но одно из её предприятий недавно приостановило работу из-за сбоя в электроснабжении, и данный инцидент может навредить именно автомобильному сектору. Компания Ford Motor на этой неделе заявила, что продолжит останавливать работу своих автосборочных предприятий из-за нехватки чипов, в новую волну попали пять заводов, расположенных на территории США и Турции.
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