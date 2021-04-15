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По мнению главы Volkswagen, восстановление автомобильного рынка сдерживается только дефицитом чипов

Всё, возможно, могло быть иначе, если бы не эти проклятые пробки.
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Генеральный директор Volkswagen Герберт Дисс (Herbert Diess), как отмечает Reuters, сегодня назвал дефицит полупроводниковых компонентов единственным фактором, сдерживающим восстановление автомобильного рынка после пандемии. Спрос на машины восстанавливается в США, Бразилии и Китае, а также в Европе, поэтому проблемой может стать именно дефицит чипов.

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Источник изображения: Reuters

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Добавим, что TSMC ожидает заметного улучшения с доступностью автомобильных компонентов в ближайшие месяцы, но одно из её предприятий недавно приостановило работу из-за сбоя в электроснабжении, и данный инцидент может навредить именно автомобильному сектору. Компания Ford Motor на этой неделе заявила, что продолжит останавливать работу своих автосборочных предприятий из-за нехватки чипов, в новую волну попали пять заводов, расположенных на территории США и Турции.

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полупроводники дефицит автомобили volkswagen
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