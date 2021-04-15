Дефицит добрался до технологического оборудования для выпуска чипов и печатных плат
Издание Nikkei Asian Review поведало о новом типе дефицита – он поразил оборудование, на котором обрабатываются и тестируются полупроводниковые компоненты, а также изготавливаются печатные платы. Цепную реакцию запустила нехватка чипов, которые для выпуска нового оборудования тоже необходимы.
реклама
реклама
По словам японских источников, сроки ожидания некоторых видов оборудования, требуемых для тестирования, упаковки и нарезки чипов из кремниевых пластин, увеличились до нескольких месяцев, а в самом худшем случае можно говорить об отсрочке выполнения заказов на год. Не хватает и оборудования для перфорации печатных плат, которое выпускает Mitsubishi Electric – сроки ожидания тоже растянулись до следующего года. Выходит, что быстро победить дефицит компонентов не получится, поскольку для этого не хватит самих орудий борьбы с этим явлением.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила