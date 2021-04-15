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Дефицит добрался до технологического оборудования для выпуска чипов и печатных плат

Воевать с дефицитом теперь нечем.
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Издание Nikkei Asian Review поведало о новом типе дефицита – он поразил оборудование, на котором обрабатываются и тестируются полупроводниковые компоненты, а также изготавливаются печатные платы. Цепную реакцию запустила нехватка чипов, которые для выпуска нового оборудования тоже необходимы.

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Источник изображения: TSMC

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По словам японских источников, сроки ожидания некоторых видов оборудования, требуемых для тестирования, упаковки и нарезки чипов из кремниевых пластин, увеличились до нескольких месяцев, а в самом худшем случае можно говорить об отсрочке выполнения заказов на год. Не хватает и оборудования для перфорации печатных плат, которое выпускает Mitsubishi Electric – сроки ожидания тоже растянулись до следующего года. Выходит, что быстро победить дефицит компонентов не получится, поскольку для этого не хватит самих орудий борьбы с этим явлением.

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Теги

литографическое производство полупроводники дефицит
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