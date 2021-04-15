Как сообщает Bloomberg, глава голландского холдинга ASML Петер Веннинк (Peter Wennink) на этой неделе выступил с критикой политики американских властей в отношении китайской полупроводниковой отрасли. Запреты в области экспорта технологий, по мнению этого производителя литографического оборудования нанесут больший вред компаниям за пределами Китая.

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Источник изображения: TSMC

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Непосредственно китайские производители, развитие которых пытаются сдержать американские чиновники, рано или поздно разработают собственное оборудование, а поставщики конкурирующих решений из-за рубежа потеряют один из крупнейших рынков сбыта. Доводы руководства ASML легко понять – компания вынуждена была заморозить поставку в Китай нескольких сканеров для работы с EUV-литографией, поскольку европейские власти не смогли согласовать с американскими получение экспортной лицензии. В прошлом году КНР стала крупнейшим покупателем литографического оборудования в мире, поэтому ASML обоснованно переживает за возможность потери доступа к местному рынку.