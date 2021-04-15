Выручка TSMC в первом квартале выросла на 16,7%
Компания TSMC опубликовала официальный квартальный отчёт. Выручка по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года выросла на 16,7%, чистая прибыль – на 19,4%. В последовательном выражении выручка выросла всего лишь на 0,2%.
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Доля 5-нм продукции в показателях выручки несколько сократилась по сравнению с предыдущим кварталом, до 14%. Доля 7-нм продукции составила 35%. Всё это позволяет TSMC утверждать, что передовые литографические технологии определяли выручку компании на 49%.
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На втором графике отображена динамика выручки от реализации 7-нм продукции, в последние несколько кварталов она колеблется возле одного уровня.
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Распределение выручки по платформам по-прежнему указывает на доминирование сегмента смартфонов (45%), на втором месте идут высокопроизводительные компоненты (35%). В первом квартале выручка на направлении смартфонов сократилась на 11%, а вот кризис в автопроме позволил TSMC увеличить профильную выручку на 31% по сравнению с последним кварталом прошлого года.
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