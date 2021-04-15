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Европейские регуляторы рассмотрят сделку Intel и SK hynix до двадцатого мая

Дольше всего тянуть будут китайцы, как это обычно происходит в последнее время.
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Компания Intel ещё при прошлом генеральном директоре решила продать предприятие Fab 68 в китайском Даляне, которое использовала для производства твердотельной памяти типа 3D NAND. Условия сделки подразумевали выплату со стороны SK hynix в размере $7 млрд на первом этапе, с последующей доплатой в $2 млрд к началу 2025 года. Как отмечает Seeking Alpha, европейские регуляторы должны дать своё заключение по этой сделке до 20 мая текущего года.

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Источник изображения: Intel

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Сделка уже прошла согласование американских антимонопольщиков, но слово их европейских коллег не будет последним в череде бюрократических процедур. SK hynix за счёт этой покупки рассчитывает стать вторым по величине производителем твердотельной памяти после Samsung Electronics, а также защитить свой бизнес от экспансии китайских конкурентов. Отказываться от доли в капитале Kioxia ради финансирования сделки с Intel корейская компания не желает.

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Теги

intel финансы твердотельная память sk hynix 3d nand
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Европейские регуляторы рассмотрят сделку Intel и SK hynix до двадцатого мая
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Сейчас обсуждают

Hunterxd
09:00
ИМХО По идее в долгосрочной перспективе они могут оказаться в жопе. Потому что рано или поздно майнинг скорее всего перейдет на асики или сложность на столько увеличится, что майнить будет не выгодно(...
Финансовый директор NVIDIA заявила, что падение цен на видеокарты стоит ожидать не ранее 2022 года
Partizan302
08:57
Очередной высер со скриншотами из ИМ. Оверлокерс, зачем это тут??? Я понимаю если б автор собрал его вживую, затестил, разогнал.... Портал превращается в мусор публикуя такой мусор!
Сборка мощного игрового компьютера по цене автомобиля в 2021 году
Gringo
08:49
Сейчас наступает момент истины. Потому что многомиллионная армия геймеров перейдет к тому производителю, кто первый закроет майнинг на своих картах.
Финансовый директор NVIDIA заявила, что падение цен на видеокарты стоит ожидать не ранее 2022 года
Валерий Бородач
08:48
яркий пример дебилоида)
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Тилька Шмидт
08:48
Корпус конечно параша редкостная))))) ему цена 5к, потому что это не корпус а теплица! И автор этой статьи такой же мудак как и этот корпус! "это будет вместительный и стильный" У тебя все дома?)))))...
Сборка мощного игрового компьютера по цене автомобиля в 2021 году
Анатолий
08:47
И ты в этот кризис купишь задёшево в/к и будешь в игрушки играть? Х.. там. Будешь на нескольких работах за копейки работать, если ещё работу сможешь найти. Идиот, бл. ть
Финансовый директор NVIDIA заявила, что падение цен на видеокарты стоит ожидать не ранее 2022 года
shanghai100500
08:45
биток это не на долго, а ПК гейминг это навсегда. так что пусть бомжесонсольщики скупают этот хлам, а потом еще покупают гейпасы и игры за деньги. осуждаю.
Финансовый директор NVIDIA заявила, что падение цен на видеокарты стоит ожидать не ранее 2022 года
Gringo
08:45
Майнинг это может быть и не болезнь, а скорее лень, помноженная на тупость. Ибо это самый примитивный бизнес из всех, какие только можно придумать.)))
Финансовый директор NVIDIA заявила, что падение цен на видеокарты стоит ожидать не ранее 2022 года
Сергей Vorvort
08:43
Для СВО у тебя выдающийся результат. Интересно почему ни в одном обзоре никто даже близко не смог приблизиться к твоему результату?
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
i_ran_past
08:43
А зачем им это прикрывать? Зачем им ждать когда их видеокарту кто-то купит? Зачем организовывать логистику? Когда с завода майнеры оптом сами приедут заберут...
Финансовый директор NVIDIA заявила, что падение цен на видеокарты стоит ожидать не ранее 2022 года
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