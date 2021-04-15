Европейские регуляторы рассмотрят сделку Intel и SK hynix до двадцатого мая
Компания Intel ещё при прошлом генеральном директоре решила продать предприятие Fab 68 в китайском Даляне, которое использовала для производства твердотельной памяти типа 3D NAND. Условия сделки подразумевали выплату со стороны SK hynix в размере $7 млрд на первом этапе, с последующей доплатой в $2 млрд к началу 2025 года. Как отмечает Seeking Alpha, европейские регуляторы должны дать своё заключение по этой сделке до 20 мая текущего года.
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Сделка уже прошла согласование американских антимонопольщиков, но слово их европейских коллег не будет последним в череде бюрократических процедур. SK hynix за счёт этой покупки рассчитывает стать вторым по величине производителем твердотельной памяти после Samsung Electronics, а также защитить свой бизнес от экспансии китайских конкурентов. Отказываться от доли в капитале Kioxia ради финансирования сделки с Intel корейская компания не желает.
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