Компании IT-сектора против льгот для автопроизводителей на американских конвейерах
С начала этого года американские автопроизводители и связанные с ними глобальные концерны со всех трибун кричат о страшном кризисе с поставками полупроводниковых компонентов, который вынуждает их останавливать конвейеры и готовиться к многомиллионным убыткам. Заинтересованные компании продвигают идею принуждения контрактных производителей к резервированию определённой части своих мощностей под нужды автопрома. Это касается и вновь возводимых на территории США производств компонентов. Как отмечает Bloomberg, у этой идеи уже нашлись противники в смежном лагере.
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Компании телекоммуникационного и информационного сектора тоже приняли участие в совещании под эгидой американских властей, и им идея предоставления преференций заказчикам из автомобильного сектора вовсе не нравится. Подобные обязательства со стороны контрактных производителей вызовут дефицит компонентов на других сегментах рынка, как справедливо опасаются авторы обращения к властям США. Данную петицию подписали представители Intel, AMD, Qualcomm, Texas Instruments, TSMC и Samsung, Google и Twitter. Нашёлся среди них и «перебежчик» в лице Toyota Motor – крупнейшего в мире, но японского производителя автомобилей, интересы которого в борьбе за место на американском конвейере могут не учитываться.
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