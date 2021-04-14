Эксперты считают, что выход Arm-совместимого процессора NVIDIA не угрожает позициям Intel
Анонс Arm-совместимого серверного процессора Grace вызвал некоторое снижение курса акций Intel и AMD, но позже нашлись отраслевые аналитики, призвавшие инвесторов не переоценивать влияние этого продукта на бизнес конкурентов NVIDIA. По мнению представителей Citi, например, отсутствие широкой программной экосистемы помешает Arm-совместимым процессорам NVIDIA потеснить решения Intel в серверном сегменте.
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Эту точку зрения разделяют и аналитики New Street Research, которые считают, что анонс NVIDIA больше похож на карточный блеф. Скорее всего, по их мнению, собственные процессоры Grace займут лишь скромную долю рынка в сегменте серверных решений, уже использующих графические процессоры NVIDIA. Для компании эти центральные процессоры рынок сбыта существенно не расширят, и будут уступать в популярности тем же графическим процессорам на целый порядок.
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