Неудачи китайских компаний на фронте освоения новых литографических технологий могут быть обусловлены как американскими санкциями, которые уже распространились на флагмана национальной отрасли SMIC, так и собственными ошибками в финансировании проектов. Так или иначе, отмечает DigiTimes со ссылкой на данные SEMI, по итогам прошлого года Китай стал крупнейшим рынком оборудования для производства полупроводниковых изделий.

реклама

анонсы и реклама <b>i9 11900K</b>- цена пошла вниз Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам RTX 3090 - цены пошли вниз Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь i9 11900 недорого в Ситилинке i5 11600K в Ситилинке Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены

Источник изображения: TSMC

реклама

За год выручка на китайском направлении выросли на 39% до $18,72 млрд. Тайвань довольствовался вторым местом почти с нулевым приростом и $17,15 млрд выручки. На третьем месте оказалась Южная Корея с приростом выручки на 61% до $16,08 млрд. В Японии на закупку литографического оборудования были увеличены на 21%, в Европе – на 16%. Три года подряд затраты американских производителей росли, но в прошлом году они продемонстрировали снижение на 20%.

Мировые затраты на закупку литографического оборудования по итогам прошлого года выросли на 19% до $71,2 млрд, что является историческим рекордом. Выручка от реализации оборудования для обработки кремниевых пластин выросла на 19%, оборудование для упаковки чипов принесло поставщикам на 34% больше выручки, для тестирования – на 20% больше.