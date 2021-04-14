Китай в прошлом году стал крупнейшим покупателем литографического оборудования
Неудачи китайских компаний на фронте освоения новых литографических технологий могут быть обусловлены как американскими санкциями, которые уже распространились на флагмана национальной отрасли SMIC, так и собственными ошибками в финансировании проектов. Так или иначе, отмечает DigiTimes со ссылкой на данные SEMI, по итогам прошлого года Китай стал крупнейшим рынком оборудования для производства полупроводниковых изделий.
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За год выручка на китайском направлении выросли на 39% до $18,72 млрд. Тайвань довольствовался вторым местом почти с нулевым приростом и $17,15 млрд выручки. На третьем месте оказалась Южная Корея с приростом выручки на 61% до $16,08 млрд. В Японии на закупку литографического оборудования были увеличены на 21%, в Европе – на 16%. Три года подряд затраты американских производителей росли, но в прошлом году они продемонстрировали снижение на 20%.
Мировые затраты на закупку литографического оборудования по итогам прошлого года выросли на 19% до $71,2 млрд, что является историческим рекордом. Выручка от реализации оборудования для обработки кремниевых пластин выросла на 19%, оборудование для упаковки чипов принесло поставщикам на 34% больше выручки, для тестирования – на 20% больше.
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