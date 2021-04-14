Автомобильная выручка NVIDIA даст заметный прирост не ранее 2023 года
Колетт Кресс (Colette Kress) и Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) на недавнем Дне инвестора NVIDIA больше часа отвечали на вопросы аналитиков, и когда речь зашла об обсуждении слайда с описанием перспектив автомобильного сегмента, им обоим пришлось пояснять, почему ёмкость рынка в $8 млрд компания оценивает с горизонтом планирования до 2027 года.
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Подобный интервал, по словам основателя NVIDIA, задаётся спецификой проектирования современных автомобилей. Та или иная платформа в этом сегменте традиционно присутствовала на рынке десятилетиями, и даже сейчас производственный цикл сократился всего до шести лет. Колетт Кресс добавила, что сегодняшние инвестиции и разработки в автомобильном сегменте начнут приносить NVIDIA выручку не ранее 2023-2024 годов. Пока же достижения компании на этом рынке достаточно скромны – за весь прошлый год выручка не превысила $536 млн, а по сравнению с предыдущим она ещё и сократилась на 23%.
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