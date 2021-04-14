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NVIDIA пообещала увеличивать поставки чипов на протяжении всего года

Но конечным потребителям от этого легче не станет.
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Финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) на недавнем Дне инвестора некоторую часть времени выступала с комментариями к презентации, которую демонстрировала отраслевым аналитикам, поэтому когда очередь дошла до этапа вопросов и ответов, она с удовольствием предоставила слово своему непосредственному руководителю, а сама с довольной улыбкой либо едва заметно крутилась на кресле, либо задумчиво смотрела в потолок, время от времени поддакивая генеральному директору компании.

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Источник изображения: NVIDIA

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Некоторые из вопросов смотревших трансляцию аналитиков всё же были обращены непосредственно к финансовому директору NVIDIA, поэтому Колетт Кресс пришлось дать дополнительные комментарии на тему дефицита компонентов. Выступая с подготовленной заранее презентацией, она уже отметила, что дефицит сохранится до конца года, но это не помешает компании увеличивать выручку на всём его протяжении.

На сессии вопросов и ответов финансовый директор NVIDIA выразила уверенность, что объёмы поставок графических процессоров будут непрерывно увеличиваться до конца года, но вот спрос наверняка будет опережать предложение, из-за чего дефицит в итоге будет сохранён.

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