«Искусственный интеллект на час»: основатель NVIDIA предрёк появление новой услуги
Поскольку редкое публичное событие в корпоративном календаре NVIDIA теперь обделено вниманием местных блогеров, вся упоминаемая на таких мероприятиях информация порой подаётся в искажённом виде и с большим количеством собственных домыслов, а это явно не отвечает интересам как самой компании, так и нашего сайта. Восстановить справедливость можно легко и непринуждённо, потратив пару часов жизни на просмотр записи с Дня инвестора 2021 – именно так правильно именовалось мероприятие NVIDIA, которое последовало сразу за открытием GTC 2021, но многими информационными источниками было ошибочно с ним объединено.
реклама
реклама
Когда речь зашла о перспективах использования технологий искусственного интеллекта в формате подписки с абонентской платой, глава NVIDIA перешёл на пример из автомобильной области. Он заявил, что ежегодно в мире продаётся около 100 млн автомобилей, хотя в реальности данный рубеж ещё не был покорён. Впрочем, для простоты восприятия округлённая величина подходит лучше точных статистических значений.
Каждый автомобиль способен проезжать по 100 тыс. миль, причём генеральный директор NVIDIA считает такой пробег достижимым в течение года. Конечно, он оговорился, что такое значение взял просто для удобства расчётов. В совокупности все выпущенные за год автомобили, по его словам, смогут проехать 10 трлн миль. Если с каждой машины брать по $1000 в год за подписку на разного рода сервисы типа постоянно обновляемого автопилота, то набежит неплохая сумма - $100 млн. В конце концов, как резюмировал основатель NVIDIA, даже если каждая машина будет приносить по доллару в месяц, уже будет неплохо.
Глядя на перспективы рынка в более широком понимании, он заявил, что услуги систем искусственного интеллекта в будущем смогут предлагаться с почасовой оплатой – этого будет достаточно, например, для выполнения какого-то небольшого объёма работ.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила