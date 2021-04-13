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NVIDIA рассказала о структуре пользовательской аудитории стримингового сервиса GeForce NOW

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На стриминговую платформу GeForce NOW основатель NVIDIA делает серьёзную ставку в расширении мировой аудитории любителей игр, поэтому в свежей презентации для инвесторов один из слайдов повествует о прогрессе компании на этом направлении.

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Источник изображения: NVIDIA

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Сейчас аудитория GeForce NOW насчитывает около 100 млн клиентов, она охватывает 75 стран мира и подразумевает эксплуатацию 27 центров обработки данных с привлечением 12 партнёров. Пользователям предлагается около тысячи игр, которые могут транслироваться на умные телевизоры, смартфоны, планшеты и хромбуки.

Около 65% пользователей GeForce NOW, по данным NVIDIA, довольствуются персональными компьютерами слабой конфигурации или хромбуками. Таковых в перспективе наберётся около 1 млрд человек, как ожидает компания. Ещё 1 млрд пользователей будет работать с платформами iOS и Mac OS. Сейчас на долю первых приходится 8%, вторых – 7%. Владельцы Android-телевизоров формируют 5% аудитории, мобильные устройства на той же платформе – 15%. По мнению NVIDIA, сторонники Android сформируют самую многочисленную часть аудитории – 4 млрд человек.

Большая ставка сделана на расширение сетей 5G, поскольку именно они должны к 2025 году обеспечить скоростным доступом к сервисам GeForce NOW до одной трети всего населения планеты. В прошлом году количество пользователей сетей 5G не превышало 200 млн человек.

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shanghai100500
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можно.. но тогда вообще теряется смысл покупки. только ради посредственного радиатора и посредственной пятки на проц?))
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korney
12:19
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Docent
12:19
бро, ты уже всех задрал этой картинкой я еще понимаю ее наличие в статьях про крипту, но ты же ее в каждую статью пихаешь, такая невыносимая попоболь?
Цена видеокарт NVIDIA за последние пять лет росла в среднем на 11% в год
Кеша
12:18
ДА ладно нишеброды нашли причину типа вода дорого и типа протечки. и за этого брать не будет только одно. нишеброды забыли что СВО то покупают для дорогих помплектух можно сказать для флагманов и там ...
Возникающие проблемы при эксплуатации систем водяного охлаждения и их возможные последствия
Valik Banec
12:16
Сток есть сток. А повер лимит можно и увеличить, но опять же это не сток.
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
Valik Banec
12:14
https://www.hardwareluxx.ru/index.php/artikel/hardware/netzteile/23260-test-850w-bloki-pitania.html?start=5 Погрешность в измерениях есть, но это не эталонный прибор. да и с эталоном макс 5%. Но это ...
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
omoikane
12:13
Приехали, один из плюсов водянки свободный доступ к околосокетному пространству. А тут чтоб нивелировать минус в плохой циркуляции воздуха там, воткнули кулер и увеличили размер так, что там почти все...
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hiveliberty
12:12
Если только за полцены от рекомендованной, и то жирно будет.
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Inqizitor
12:11
Как то выглядет убого, учитывая, что в 2021 уже должна была быть 4000 серия с исправлением всех ошибок 3000 и нормальной ценовой политикой. Но нет, ждите год, а там накормим вас мусором за двойную цен...
Преемник NVIDIA Ampere появится в следующем году
Иван Иванов
12:11
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