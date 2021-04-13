NVIDIA рассказала о структуре пользовательской аудитории стримингового сервиса GeForce NOW
На стриминговую платформу GeForce NOW основатель NVIDIA делает серьёзную ставку в расширении мировой аудитории любителей игр, поэтому в свежей презентации для инвесторов один из слайдов повествует о прогрессе компании на этом направлении.
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Сейчас аудитория GeForce NOW насчитывает около 100 млн клиентов, она охватывает 75 стран мира и подразумевает эксплуатацию 27 центров обработки данных с привлечением 12 партнёров. Пользователям предлагается около тысячи игр, которые могут транслироваться на умные телевизоры, смартфоны, планшеты и хромбуки.
Около 65% пользователей GeForce NOW, по данным NVIDIA, довольствуются персональными компьютерами слабой конфигурации или хромбуками. Таковых в перспективе наберётся около 1 млрд человек, как ожидает компания. Ещё 1 млрд пользователей будет работать с платформами iOS и Mac OS. Сейчас на долю первых приходится 8%, вторых – 7%. Владельцы Android-телевизоров формируют 5% аудитории, мобильные устройства на той же платформе – 15%. По мнению NVIDIA, сторонники Android сформируют самую многочисленную часть аудитории – 4 млрд человек.
Большая ставка сделана на расширение сетей 5G, поскольку именно они должны к 2025 году обеспечить скоростным доступом к сервисам GeForce NOW до одной трети всего населения планеты. В прошлом году количество пользователей сетей 5G не превышало 200 млн человек.
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