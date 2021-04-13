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Графику GeForce RTX 30 получат процессоры MediaTek

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Опыт NVIDIA по выпуску собственных мобильных процессоров оказался неоднозначным: семейство Tegra хоть и отметилось в планшетах и игровых приставках, в последние годы явным образом мигрировало в сторону автомобильного сегмента. Это не значит, что NVIDIA не будет использовать потенциал своих графических решений в мобильном сегменте с привлечением сторонних компаний. Например, на вчерашнем открытии GTC 2021, как отмечает Hot Hardware, глава и основатель компании Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) объявил о сотрудничестве с MediaTek.

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Источник изображения: NVIDIA

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Тайваньский разработчик мобильных процессоров будет использовать графику GeForce RTX 30 в своих изделиях семейства MT819x. Когда они появятся не уточняется, но обозначена сфера их применения – персональные компьютеры и ноутбуки. Последние будут преимущественно использовать операционную систему Google Chrome OS.

Компания AMD, напомним, тоже доверила Samsung Electronics использовать графику RDNA в мобильных процессорах южнокорейской марки. Когда они появятся, пока сказать сложно – прежние прогнозы упоминали в данном контексте текущий год, но суматоха на полупроводниковом рынке и пандемия могли нарушить планы партнёров.

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shanghai100500
09:19
у мачо вертушка на 800об. ее вообще не слышно.
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Александр Александр
09:19
Это я прочел в новости. Но вот зачем и для чего это мне не известно.
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shanghai100500
09:19
мачо по паспорту рассчитан на 240вт вроде. а у тебя на 100 меньше. было бы странно, если бы он не затащил.
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LorDex
09:19
Круто! А какой корпус, какие вертушки и какой суммарный шум в метре от него и сколько это всё простояло под смешанной нагрузкой? Хотя 91% кулера на ВК даёт много шума. Я не утверждаю что супер башни н...
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Gringo
09:19
Да пофигу уже. Скоро лето, а это не сезон для геймеров.)) Пока играем на том, что есть, а потом купим карты и мощнее и дешевле.)) Лично мне мало 8 гб памяти. Да и 10 в обрез. Поэтому 3070 мне не подхо...
Дефицит чипов NVIDIA сохранится до конца года
korney
09:18
или сп-ть где. Раритет.
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Елисей Творимиров
09:18
Где Я тебя пытался убедить, что именно хорошая сделка? Фантазёры задолбали. Эта мысль родилась в твоей голове, а не в моей.
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Елисей Творимиров
09:17
Какой ужос, моя ртх3070 заставляет мой термалтейк Мачо жрать горячий возду и при это температуры проца меньше, чем у афтора, а температуры ГПУ ни разу 65 гр не превысили. Про врм вообще молчу, там 45 ...
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Civilizator
09:16
просто оставлю это здесь. кулер - Thermalright HR-02 Macho
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