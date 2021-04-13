Графику GeForce RTX 30 получат процессоры MediaTek
Опыт NVIDIA по выпуску собственных мобильных процессоров оказался неоднозначным: семейство Tegra хоть и отметилось в планшетах и игровых приставках, в последние годы явным образом мигрировало в сторону автомобильного сегмента. Это не значит, что NVIDIA не будет использовать потенциал своих графических решений в мобильном сегменте с привлечением сторонних компаний. Например, на вчерашнем открытии GTC 2021, как отмечает Hot Hardware, глава и основатель компании Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) объявил о сотрудничестве с MediaTek.
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Тайваньский разработчик мобильных процессоров будет использовать графику GeForce RTX 30 в своих изделиях семейства MT819x. Когда они появятся не уточняется, но обозначена сфера их применения – персональные компьютеры и ноутбуки. Последние будут преимущественно использовать операционную систему Google Chrome OS.
Компания AMD, напомним, тоже доверила Samsung Electronics использовать графику RDNA в мобильных процессорах южнокорейской марки. Когда они появятся, пока сказать сложно – прежние прогнозы упоминали в данном контексте текущий год, но суматоха на полупроводниковом рынке и пандемия могли нарушить планы партнёров.
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