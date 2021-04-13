После участия в совещании по вопросам улучшения ситуации с поставками полупроводниковых компонентов, как отмечает CNBC, генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) сделал несколько важных заявлений. Во-первых, он выразил уверенность, что США сможет в обозримой перспективе увеличить долю выпускаемых на своей территории компонентов с 12% хотя бы до 33%.

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Источник изображения: Reuters

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Во-вторых, он сообщил о проведении переговоров с несколькими ведущими разработчиками автомобильных компонентов. Последние должны доверить Intel выпуск дефицитных комплектующих на имеющихся производственных площадках компании в США, Ирландии и Израиле. На адаптацию чужих проектов к литографии Intel уйдёт от шести до девяти месяцев, затем клиенты начнут получать готовую продукцию. Этот путь быстрее, как отметил глава Intel, чем ждать строительства новых предприятий по три-четыре года.