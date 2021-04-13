Одновременно с церемонией открытия GTC 2021 прошло мероприятие NVIDIA для аналитиков, и ставшая благодаря ему достоянием общественности информация тоже заслуживает особого упоминания. Как поясняет CNBC, финансовый директор компании Колетт Кресс (Colette Kress) сообщила об улучшении прогноза по квартальной выручке относительно февральского значения.

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Источник изображения: NVIDIA

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Уже сейчас очевидно, по её словам, что с февраля по апрель включительно NVIDIA выручит более $5,3 млрд. Кроме того, реализация специализированных ускорителей CMP профессиональным майнерам принесёт компании не $50 млн, а в три раза больше. В целом, все сегменты рынка с точки зрения динамики выручки выступят лучше ожиданий. Акции NVIDIA на этом фоне подорожали почти на 6%.

Не обошлось и без неприятных заявлений. Финансовый директор NVIDIA сообщила, что дефицит компонентов этой марки сохранится до конца текущего года, но росту выручки это помешать не должно. Спрос будет превышать предложение на протяжении всего года, как ожидает руководство NVIDIA.