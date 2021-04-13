Преемник NVIDIA Ampere появится в следующем году
Надежда и опора местных блогеров, сайт VideoCardz, вчера во время трансляции с GTC 2021 обнаружил в презентации NVIDIA слайд с описанием ближайших планов компании по выпуску новых графических и центральных процессоров, а также ускорителей вычислений, которые скрываются под аббревиатурой DPU.
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Эволюция графических процессоров проходит по слайду «верхним эшелоном». Можно обнаружить, что преемник графической архитектуры Ampere появится в следующем году, а через пару лет его сменит представитель очередной, более новой архитектуры. Серверные процессоры Grace выйдут не ранее 2023 года, а их преемники появятся двумя годами позже. Наконец, ускорители вычислений Blufield-3 будут представлены в 2022 году, а следующее поколение DPU увидит свет не ранее 2024 года. Кстати, Bluefield-2 формально был представлен ещё в прошлом году.
Подчеркнём отдельно, что описываемый слайд содержит информацию о планах NVIDIA в сегменте центров обработки данных, поэтому продукты потребительского класса могут выходить в соответствии с иным расписанием.
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