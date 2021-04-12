По данным Bloomberg, компания Apple намеревается по примеру Amazon объединить в одном корпусе умную колонку и сенсорный дисплей, создав таким образом гибрид HomePod и iPad. Сроки анонса устройства не конкретизируются, но уже в прошлом году разработчики HomePod и Apple TV перешли работать в единую команду, а сопутствующее программное обеспечение было унифицировано.

реклама

анонсы и реклама RTX 3070 - куча разных в XPERT.RU по топ ценам RX 6700 кардинально дешевле в XPERT.RU Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам RTX 3090 - цены пошли вниз Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь i9 11900 недорого в Ситилинке i5 11600K в Ситилинке Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены

Источник изображения: Amazon

реклама

Как отмечается, приставка Apple TV после трёх лет существования в неизменном формате может тоже обзавестись функциями умной колонки и встроенной камерой. Дисплеем в данном случае будет по-прежнему выступать подключаемый по кабелю телевизор. По всей видимости, Apple настроена расширять экосистему Siri. Все описываемые разработки могут остаться на уровне экспериментов, поэтому выход новых типов устройств Apple в этом смысле гарантировать нельзя.