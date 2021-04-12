Говорит и показывает Apple: компания разрабатывает новый для себя тип устройств
По данным Bloomberg, компания Apple намеревается по примеру Amazon объединить в одном корпусе умную колонку и сенсорный дисплей, создав таким образом гибрид HomePod и iPad. Сроки анонса устройства не конкретизируются, но уже в прошлом году разработчики HomePod и Apple TV перешли работать в единую команду, а сопутствующее программное обеспечение было унифицировано.
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Как отмечается, приставка Apple TV после трёх лет существования в неизменном формате может тоже обзавестись функциями умной колонки и встроенной камерой. Дисплеем в данном случае будет по-прежнему выступать подключаемый по кабелю телевизор. По всей видимости, Apple настроена расширять экосистему Siri. Все описываемые разработки могут остаться на уровне экспериментов, поэтому выход новых типов устройств Apple в этом смысле гарантировать нельзя.
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