На странице GALAX OC Lab в Facebook появились фотографии лотков с микросхемами памяти типа DDR5 производства Micron, которые эта марка собирается использовать для создания модулей памяти, ориентированных на нужды сторонников разгона.

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Источник изображения: GALAX (KFA2)

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По неофициальным данным, процессоры Intel Alder Lake-S в исполнении LGA 1700 будут поддерживать память DDR5-4800, и это не станет для них предельным режимом работы. Данные процессоры появятся во втором полугодии, так что подготовка к их анонсу должна вестись заблаговременно всеми участниками экосистемы.