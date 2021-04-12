Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

GALAX уже располагает микросхемами DDR5 для модулей оперативной памяти

Лучшие друзья Intel Alder Lake?
+
8 видов RTX 3060 в Ситилинке - смотри цены
Цена рухнула на порядок на 10 позиций RX 6700XT
RTX 3080 по минимальной цене в Ситилинке
<b>i9 11900K</b>- цена пошла вниз

На странице GALAX OC Lab в Facebook появились фотографии лотков с микросхемами памяти типа DDR5 производства Micron, которые эта марка собирается использовать для создания модулей памяти, ориентированных на нужды сторонников разгона.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3070 - куча разных в XPERT.RU по топ ценам
RX 6700 кардинально дешевле в XPERT.RU
Rocket Lake в Compeo.ru
Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам
RTX 3090 - цены пошли вниз
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
i9 11900 недорого в Ситилинке
i5 11600K в Ситилинке
Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены

Источник изображения: GALAX (KFA2)

реклама

По неофициальным данным, процессоры Intel Alder Lake-S в исполнении LGA 1700 будут поддерживать память DDR5-4800, и это не станет для них предельным режимом работы. Данные процессоры появятся во втором полугодии, так что подготовка к их анонсу должна вестись заблаговременно всеми участниками экосистемы.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel galax kfa2 ddr5 alder lake alder lake-s
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

GALAX уже располагает микросхемами DDR5 для модулей оперативной памяти
+
Китайское производство полупроводниковых изделий на 80% зависит от США
1
Планы TSMC по расширению производства вдохновили партнёров компании
+
Объёмы производства ноутбуков во втором полугодии будут сдерживаться дефицитом компонентов
4
Маловато будет: TSMC готовится увеличить капитальные затраты в этом году
+
Blackview представила новую версию защищённого смартфона BV5100
+

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
4 апреля 2021 26
Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
8 апреля 2021 296
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
10 апреля 2021 73
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11 апреля 2021 26
Обзор и тестирование процессоров Intel Core i9-11900K и Core i5-11600K
30 марта 2021 310
Будущее уже наступило или уже почти: пора взглянуть на него поближе
1 апреля 2021 47

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
26
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
8
Еnemy Front: CryEngine не панацея от провала игры
9
Обзор FIFA Online 4 на закрытом бета-тестировании
2
Возникающие проблемы при эксплуатации систем водяного охлаждения и их возможные последствия
33
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
15

Сейчас обсуждают

MriS
13:39
Он судится с российскими дочерними ООО. Воровать не хорошо 😁.
В Москве инженер подал иск к Huawei, Apple и Samsung с требованием 10000р за каждый
Alex
13:36
Ща солнцеликий со своими экономистами рубель до 100р за бакс опустит, будут и по 10к игрульки.
Nintendo повысила цены на игры в России
Зю
13:34
вега 8 бывает разной и зависит от поколения. Максимум, что можно вытянуть из названия, это количество блоков. К примеру, в Ryzen 5 2500U тоже стоит вега 8.
Процессоры серии Ryzen PRO 5000G и Ryzen 5000G будут иметь одинаковые тактовые частоты
Victor91rus
13:33
Спасибо, как раз 4 года назад собирался покупать и 4 месяца назад продал 1080, очень вовремя
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
rebel-1
13:32
А тебе к кормушке не дают присосаться, остается просто сосать? Обидно, да?
В России запустят программу поддержки разработчиков искусственного интеллекта
Luck-AD
13:32
"П3с был быстрее ранних П4)" У Pentium 3 и Pentium 4 была разная архитектура (совсем разная) от того он и сливал. И когда Intel повезло и они через много лет родили архитектуру Core то по сути это х...
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
Боб Кеш
13:32
короче говоря зима отменяется... сэкономлю на зимней резине
Хешрейт сети Ethereum превысил 550 TH/s - армия новичков обвалила общую доходность майнинга
Серегарус
13:31
долгий, тернистый путь, но он будет пройден... кстати, примерно на такой же процент, если не больше, сами штаты зависят от китайских редкозёмов...
Китайское производство полупроводниковых изделий на 80% зависит от США
Пашка Черный
13:31
За цену ссд 10тб можно купить ртх3090 и майнить в 1000 раз прибыльнее. Смысл?
Майнеры научились добывать криптовалюту на SSD и могут вызвать дефицит скоростных накопителей
LoL
13:31
Тут тема, как с ФениксОС-ом - полосочки рандомно совпадают с действительностью.
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем