Как сообщает DigiTimes, ставшие достоянием общественности планы TSMC вложить в расширение производства и его модернизацию $100 млрд за ближайшие три года нашли отклик среди партнёров компании. Если TSMC будет выпускать больше кремниевых пластин с полупроводниковыми кристаллами, их придётся тестировать и монтировать в корпус в увеличенных количествах, поэтому партнёрам TSMC нужно синхронизировать свои усилия с данной компанией.

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Источник изображения: TSMC

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Партнёрам TSMC придётся осваивать и новые методы упаковки чипов, поскольку вычислительные решения становятся сложнее в производстве. Рост объёмов выпуска должен быть пропорциональным, ведь если «узким местом» станут возможности партнёров TSMC, то дефицита компонентов избежать не удастся.