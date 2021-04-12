Тайваньский контрактный производитель полупроводниковых компонентов TSMC недавно заявил, что собирается в ближайшие три года выделить на строительство новых предприятий и освоение передовых техпроцессов не менее $100 млрд. В прошлом году компания утвердила план, согласно которому по итогам 2021 года величина капитальных затрат должна будет варьироваться от $25 до $28 млрд.

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Теперь сайт DigiTimes сообщает, что на мероприятии для инвесторов 15 апреля TSMC может сообщить об увеличении суммы капитальных затрат на текущий год.

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Источник изображения: TSMC

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Если учесть, что дефицит компонентов по всему миру и многим отраслям экономики требует решительных действий, то в возможность такой корректировки бюджета TSMC легко поверить.