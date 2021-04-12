Год назад компания Nintendo уже сталкивалась с дефицитом игровых консолей Switch, поскольку первая волна пандемии заставила жертв самоизоляции больше времени уделять играм. Как отмечает Video Games Chronicle со ссылкой на комментарии представителей японской компании изданию Nikkei, у них нет никакой уверенности в том, что в этом году дефицита консолей Switch удастся избежать.

реклама

анонсы и реклама RTX 3070 - куча разных в XPERT.RU по топ ценам RX 6700 кардинально дешевле в XPERT.RU Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам RTX 3090 - цены пошли вниз Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь i9 11900 недорого в Ситилинке i5 11600K в Ситилинке Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены

Источник изображения: Nintendo

реклама

Nintendo поясняет, что создала некоторый запас компонентов, и его хватит на обслуживание текущих заказов, но в отдельных регионах спрос достаточно высок, поэтому локальных перебоев с поставками консолей вряд ли удастся избежать. Для Nintendo этот год характеризуется тем, что консоль Switch должна обновиться, получив более крупный семидюймовый OLED-дисплей и процессор NVIDIA с поддержкой DLSS, а также увеличенный объём памяти. Если рыночному успеху новинки помешает дефицит компонентов, на финансовых показателях Nintendo это отобразится не самым лучшим образом.