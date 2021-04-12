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Nintendo не уверена, что дефицит компонентов обойдёт её стороной

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Год назад компания Nintendo уже сталкивалась с дефицитом игровых консолей Switch, поскольку первая волна пандемии заставила жертв самоизоляции больше времени уделять играм. Как отмечает Video Games Chronicle со ссылкой на комментарии представителей японской компании изданию Nikkei, у них нет никакой уверенности в том, что в этом году дефицита консолей Switch удастся избежать.

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Источник изображения: Nintendo

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Nintendo поясняет, что создала некоторый запас компонентов, и его хватит на обслуживание текущих заказов, но в отдельных регионах спрос достаточно высок, поэтому локальных перебоев с поставками консолей вряд ли удастся избежать. Для Nintendo этот год характеризуется тем, что консоль Switch должна обновиться, получив более крупный семидюймовый OLED-дисплей и процессор NVIDIA с поддержкой DLSS, а также увеличенный объём памяти. Если рыночному успеху новинки помешает дефицит компонентов, на финансовых показателях Nintendo это отобразится не самым лучшим образом.

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игровые консоли nintendo дефицит switch
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