Blackview представила новую версию защищённого смартфона BV5100
Китайская компания Blackview представила новую модификацию защищённого смартфона Blackview BV5100. Оригинальная модель появилась в декабре прошлого года и стала весьма популярной. Теперь же производитель анонсирует более скромную версию зимней новинки.
Она получила 4 ГБ оперативной памяти и встроенный флеш-накопитель объёмом 64 ГБ. Стоимость новинки составила 200 долларов. В честь старта продаж компания даёт возможность купить Blackview BV5100 со скидкой 60 долларов, то есть за 140 долларов.
Смартфон не боится воды и пыли. Он переживёт попадание под дождь и падение с небольшой высоты. На углах есть резиновые вставки, которые берут на себя удар во время падения устройства. Производитель заявляет соответствие классам IP68, IP69K и MIL-STD-810G. Автономность новинки обеспечивает встроенный аккумулятор ёмкостью 5 580 мА*ч. Время автономной работы составляет 550 часов в режиме ожидания.
Для съёмки предусмотрена Quad-камера, венцом которой является 16-мегапиксельный датчик изображения Sony IMX134. Blackview BV5100 получил поддержку расширенного динамического диапазона и подходит для съёмки объектов архитектуры или пейзаж за счёт ультраширокоугольного модуля на тыльной панели. Также есть портретный и ночной режимы съёмки. Кроме того, новинка может снимать видеоматериалы и делать фотографии под водой.
Смартфон работает на базе 8-ядерного мобильного процессора компании MediaTek с частотой до 1,8 ГГц. В состав устройства также вошли NFC и 5,7-дюймовый дисплей формата HD+ с соотношением сторон 2 к 1, а программной платформой выступает операционная система Android 10.
Ещё раз напомним, что стоимость Blackview BV5100 составляет 200 долларов, но к старту продаж смартфон можно купить на AliExpress за 140 долларов с учётом 30-процентной скидки. Специальное предложение действует с 12 по 25 апреля текущего года.
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