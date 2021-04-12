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Blackview представила новую версию защищённого смартфона BV5100

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Китайская компания Blackview представила новую модификацию защищённого смартфона Blackview BV5100. Оригинальная модель появилась в декабре прошлого года и стала весьма популярной. Теперь же производитель анонсирует более скромную версию зимней новинки.



Она получила 4 ГБ оперативной памяти и встроенный флеш-накопитель объёмом 64 ГБ. Стоимость новинки составила 200 долларов. В честь старта продаж компания даёт возможность купить Blackview BV5100 со скидкой 60 долларов, то есть за 140 долларов.



Смартфон не боится воды и пыли. Он переживёт попадание под дождь и падение с небольшой высоты. На углах есть резиновые вставки, которые берут на себя удар во время падения устройства. Производитель заявляет соответствие классам IP68, IP69K и MIL-STD-810G. Автономность новинки обеспечивает встроенный аккумулятор ёмкостью 5 580 мА*ч. Время автономной работы составляет 550 часов в режиме ожидания.



Для съёмки предусмотрена Quad-камера, венцом которой является 16-мегапиксельный датчик изображения Sony IMX134. Blackview BV5100 получил поддержку расширенного динамического диапазона и подходит для съёмки объектов архитектуры или пейзаж за счёт ультраширокоугольного модуля на тыльной панели. Также есть портретный и ночной режимы съёмки. Кроме того, новинка может снимать видеоматериалы и делать фотографии под водой.



Смартфон работает на базе 8-ядерного мобильного процессора компании MediaTek с частотой до 1,8 ГГц. В состав устройства также вошли NFC и 5,7-дюймовый дисплей формата HD+ с соотношением сторон 2 к 1, а программной платформой выступает операционная система Android 10.



Ещё раз напомним, что стоимость Blackview BV5100 составляет 200 долларов, но к старту продаж смартфон можно купить на AliExpress за 140 долларов с учётом 30-процентной скидки. Специальное предложение действует с 12 по 25 апреля текущего года.
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10:39
>>Кстати, сегодня NVMe на 16 Тб можно убить за 2 года Поправил )
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10:38
И это всё что ты осознал равнодушная ты скотина
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ахахах
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Orry
10:35
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Orry
10:32
фум - отличный кстати вариант. до сих пор не понимаю почему сантехники её не любят и рассказывают всякие ужастики, с которыми за 20+ лет использования ни разу не сталкивался.
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10:32
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галина денисова (корзникова)
10:31
вы дауны не понимаете, что майнинг - это искусство. Лично я заработала просто за счет майнинга за год на 2шку в Казани. А вы, тупые геймеры, идите дальше играйте и донатьте разрабам своим, ну а мы буд...
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Олег Неволин
10:24
А мы простые пацаны из за каких то майнеров таких как вы потом выжатые видяхие покупаем. Не стыдно вам?)))
Хешрейт сети Ethereum превысил 550 TH/s - армия новичков обвалила общую доходность майнинга
RadeoForce
10:23
о, давненько не видел живых защитничков пхениксоса :)
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
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