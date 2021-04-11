О том, что электромобили Tesla могут получать программное ограничение ёмкости штатных тяговых аккумуляторов, давно известно. За счёт этого компания имеет возможность унифицировать аппаратную часть различных модификаций и при этом охватить более широкую потребительскую аудиторию.

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Описываемый сайтом Electrek «канадский прецедент», однако, интересен величиной сокращения запаса хода электромобиля Tesla Model 3, которое было предусмотрено для местного рынка ради получения государственных субсидий.

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Источник изображения: Tesla

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В позапрошлом году власти Канады объявили о готовности субсидировать покупку электромобилей базовой стоимостью $45 000 – сумма компенсации доходила до $5000, но исходный ассортимент моделей Tesla под это правило не попадал, поскольку был дороже во всех модификациях. Тогда Tesla уменьшила запас хода Model 3 с 423 до 151 км, а цену уменьшила до $44 999. До недавних пор выбрать такую версию на сайте Tesla было нельзя, и продавцы предлагали её в фирменных салонах только по запросу клиентов. Теперь эту странную комплектацию можно заказать и на сайте компании в Канаде, только стоит она чуть больше $46 000.

Следует добавить, что «усечённая» версия Tesla Model 3 лишена ещё и функций автопилота, базовый набор которых отдельно предлагается за $4000. Сейчас разница в цене с ближайшей более дорогой комплектацией Tesla Model 3 составляет $6601, но при этом покупатель теряет не только 272 км пробега, но и базовые функции автопилота. Сама Tesla на своём канадском сайте рекомендует покупателям не экономить на ёмкости аккумулятора, поскольку во время ночных стоянок на морозе он может терять существенную часть заряда. С запасом хода в 151 км в таких климатических условиях особо не разбежишься.