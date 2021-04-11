В октябре прошлого года южнокорейская компания SK hynix заключила с Intel соглашение о покупке предприятия последней в китайском Даляне, которое специализируется на выпуске памяти типа NAND. Общая сумма сделки составит $9 млрд, хотя выплачивать её предстоит частями. С 2017 года корейский производитель потратил примерно $3,6 млрд на покупку доли в нынешней компании Kioxia, поэтому некоторые источники предположили, что данные активы могут быть проданы для финансирования сделки с Intel.

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Издание EconoTimes утверждает, что руководство SK hynix не собирается сокращать свою долю в капитале Kioxia. Японская компания собирается выйти на публичное размещение акций, рассчитывая выручить до $36 млрд, но пока его сроки не определены.

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Источник изображения: EconoTimes

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Глава SK hynix также заявил СМИ, что пока в переговорах с Bosch о поставках памяти для нужд автомобильного сектора конкретные договорённости ещё не достигнуты. Сейчас корейская компания занимает четвёртое место на рынке памяти, уступая Samsung Electronics, Kioxia и Western Digital.