Россиянин обновил три абсолютных рекорда при помощи GeForce RTX 3090 и процессоров AMD
Наш соотечественник Traktor в очередной раз продемонстрировал чудеса мотивации, не только раздобыв во временное пользование редкую видеокарту GeForce RTX 3090 марки EVGA серии K|ngp|n Edition со штатной необслуживаемой системой жидкостного охлаждения, но и проснувшись в три утра ради достижения более эффективных условий эксперимента с привлечением забортного воздуха. В тесте 3DMark Cloud Gate ему покорился новый мировой рекорд, соответствующий 93 120 баллам.
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В конкретном эксперименте компанию видеокарте, разогнанной до 2205/21982 МГц составил центральный процессор AMD Ryzen 9 5950X, который на частоте 4.9 ГГц сохранил активность 16 ядер и 16 потоков. Для охлаждения процессора, по всей видимости, применялся водоблок и чиллер. Видеокарту традиционно предоставил Mentoza.
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Два других мировых рекорда были установлены уже в сочетании с процессором AMD Ryzen 5 5600X, который при помощи системы фазового перехода удалось разогнать до частот свыше 5.2 ГГц. В тесте 3DMark Ice Storm Extreme, излюбленным автором эксперимента, был получен результат 330 664 балла. В тесте 3DMark Ice Storm Unlimited новый мировой рекорд теперь соответствует результату 343 644 балла. В двух последних случаях видеокарта GeForce RTX 3090 работала на частотах 2190/22000 МГц.
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