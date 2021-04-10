Аналитики ждут от NVIDIA новостей по сделке с Arm
Разные части аудитории ждут от трансляции с GTC 2021 на следующей неделе разных новостей. Рядовые зрители, например, могут рассчитывать на выигрыш одной из нескольких видеокарт GeForce RTX 3090, если смогут проявить внимательность и сообразительность. Эксперты Credit Suisse ожидают, что на мероприятии руководство NVIDIA поделится новостями о ходе одобрения сделки с SoftBank на сумму $40 млрд, в результате которой компания рассчитывает получить контроль над активами британского разработчика Arm.
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По информации Bloomberg, трудности с одобрением сделки могут возникнуть на китайском направлении, поскольку в этой стране функционирует совместное предприятие Arm China, долю в котором имеют близкие к китайским властям структуры, а руководит этой компанией самопровозглашённый директор Аллен Ву (Allen Wu), сопротивляющийся не только собственному увольнению по инициативе британского офиса, но и назначению новых представителей в совет директоров. Эксперты считают, что мятежник просто набивает цену, пытаясь вытянуть из головного офиса Arm более крупные отступные, чем были предложены ему с момента увольнения в начале июня прошлого года.
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