TSMC тоже привлечена к обсуждению вопроса спасения американской автомобильной отрасли
Через пару дней в США пройдёт совещание, участники которого попытаются найти пути выхода из кризиса, поразившего американскую автомобильную отрасль. Напомним, что нехватка полупроводниковых компонентов вынуждает автопроизводителей останавливать конвейеры на несколько недель, на улучшение ситуации в текущем полугодии многие из них уже не рассчитывают. Как поясняет Nikkei Asian Review, интересы автопрома на совещании будут представлять GM, Ford и Stellantis NV, владеющий маркой Chrysler.
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Об участии Samsung Electronics в совещании в Белом доме стало известно ещё несколько дней назад, а теперь японские источники подтверждают и наличие приглашения у TSMC. Даже GlobalFoundries, которая в мировых масштабах на рынке компонентов для ПК уже давно довольствуется скромной ролью, напомнит о своей значимости для автомобильного сегмента за счёт участия в обсуждении проблем отрасли. NXP, Micron и Intel тоже приглашены. Судя по всему, замолвят словечко за сегмент ПК компании Dell, HP Inc., Alphabet и AT&T, тоже числящиеся в списке приглашённых.
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