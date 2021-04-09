Ячейки типоразмера 4680 откроют путь на рынок для доступных электромобилей
По неофициальным данным, именно инженеры Panasonic разработали для Tesla аккумуляторные ячейки типоразмера 4680, обещающие увеличить количество хранимой электроэнергии и снизить себестоимость аккумуляторов, поэтому вполне закономерно, что обе компании сейчас вовлечены в процесс подготовки новых батарей к серийному производству.
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Представители Panasonic признались Bloomberg, что техника безопасности очень важна при производстве аккумуляторов нового типоразмера, поэтому быстро нарастить объёмы выпуска не удастся. Особой проблемой становится и отвод тепла, поскольку толщина корпуса элемента увеличилась. Зато количество ячеек на одну тяговую батарею сократится с четырёх тысяч до пяти сотен штук, и это сделает батареи для электромобилей дешевле.
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По мнению сотрудников Panasonic, именно появление на рынке ячеек типа 4680 позволит создавать более доступные электромобили. Сейчас на стоимость батареи приходится до 30% всех затрат на выпуск электромобиля. Илон Маск (Elon Musk) пообещал, что за три года выведет на рынок электромобиль стоимостью от $25 000. Аналогичная машина готовится для китайского рынка, хотя нельзя исключать, что они будут различаться с глобальной версией. Ячейки типоразмера 4680 также пригодятся и при производстве грузовиков Semi, поскольку их задача заключается в получении максимальной дальности хода при минимальной массе батарей.
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