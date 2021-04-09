В конце марта корейская компания Hyundai Motor уже была вынуждена заявить, что остановит крупнейшее автосборочное предприятие в Ульсане на период с пятого по тринадцатое апреля из-за нехватки полупроводниковых компонентов. Корейский гигант держался в этом смысле дольше многих конкурентов, поскольку располагал многомесячным запасом необходимых микросхем. Предприятие в Ульсане способно ежегодно выпускать по 311 тысяч машин.

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Теперь к нему присоединяется и предприятие в Асане, как отмечает Reuters. Его годовая мощность соответствует 300 тысячам машин в год, лишь слегка уступая предприятию в Ульсане.

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Источник изображения: Reuters

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Производство будет остановлено на два дня с начала следующей недели, причина не скрывается производителем – это нехватка определённых компонентов. Больше всего страдает американская автомобильная промышленность, хотя бы в силу своей удалённости от мест производства полупроводниковых компонентов, которые теперь не только производятся в недостаточных количествах, но и поставляются с перебоями из-за последствий «торговой войны» с Китаем.