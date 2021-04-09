Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Hyundai Motor остановил из-за дефицита чипов уже второй автозавод в Южной Корее

Дальше будет только хуже?
3
8 видов RTX 3060 в Ситилинке - смотри цены
Цена рухнула на порядок на 10 позиций RX 6700XT
RTX 3080 по минимальной цене в Ситилинке
<b>i9 11900K</b>- цена пошла вниз

В конце марта корейская компания Hyundai Motor уже была вынуждена заявить, что остановит крупнейшее автосборочное предприятие в Ульсане на период с пятого по тринадцатое апреля из-за нехватки полупроводниковых компонентов. Корейский гигант держался в этом смысле дольше многих конкурентов, поскольку располагал многомесячным запасом необходимых микросхем. Предприятие в Ульсане способно ежегодно выпускать по 311 тысяч машин.

реклама

Теперь к нему присоединяется и предприятие в Асане, как отмечает Reuters. Его годовая мощность соответствует 300 тысячам машин в год, лишь слегка уступая предприятию в Ульсане.

анонсы и реклама
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам
i9 11900 недорого в Ситилинке
i5 11600K в Ситилинке
Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде
i7 11700K в Ситилинке
Rocket Lake в Compeo.ru
Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке

Источник изображения: Reuters

реклама

Производство будет остановлено на два дня с начала следующей недели, причина не скрывается производителем – это нехватка определённых компонентов. Больше всего страдает американская автомобильная промышленность, хотя бы в силу своей удалённости от мест производства полупроводниковых компонентов, которые теперь не только производятся в недостаточных количествах, но и поставляются с перебоями из-за последствий «торговой войны» с Китаем.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

полупроводники дефицит автомобили hyundai
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Ячейки типоразмера 4680 откроют путь на рынок для доступных электромобилей
1
Hyundai Motor остановил из-за дефицита чипов уже второй автозавод в Южной Корее
3
TSMC в марте достигла рекордной выручки, увеличив её за год на 13,7%
1
Wistron удалось в первом квартале выпустить на 50% больше ноутбуков, чем годом ранее
+
На совещании в понедельник власти США уделят пристальное внимание проблемам полупроводниковой отрасли
8
Renesas запустит производство на пострадавшей от пожара фабрике 19 апреля
+
Оставшиеся без урожая из-за TSMC тайваньские фермеры будут жить на дотации
5

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
4 апреля 2021 25
Обзор и тестирование процессоров Intel Core i9-11900K и Core i5-11600K
30 марта 2021 310
Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
8 апреля 2021 218
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z590-Plus WiFi
3 апреля 2021 67
Будущее уже наступило или уже почти: пора взглянуть на него поближе
1 апреля 2021 46
Обзор и тестирование процессорных СВО EK-AIO Basic 240 и EK-AIO Basic 360
6 апреля 2021 98

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
218
SSD Mini Tweaker - софт для быстрой настройки параметров работы системы с SSD
111
10 неплохих RPG игр последних 10 лет, которые вы скорее всего пропустили
25
За социальную справедливость в отношении геймеров, майнеров и программистов
132
Автоматизация на CMD/BAT или как я свой любимый велосипед изобретал
38
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
12
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: апрель 2020
8

Сейчас обсуждают

Zhou San
13:57
Не выдумывай, собрал риг 6x2060s для найсхэша в октябре 2020, все железо окупилось ещё в феврале, сейчас чистыми выходит около 50тр с учетом того, что карты поддушены по лимитам.
Эфириум приносит всё меньше прибыли – доходы майнеров достигли самых низких значений за месяц
Михаил Невский
13:56
Ddr4 будет поддерживать? Неплохая платформа для обновления на годы вперёд. На Ddr5 можно перейти через несколько лет, а скорость рост скорости процессоров сейчас не будет быстрый. Графика обязательна...
APU AMD на архитектуре Zen 3 и RDNA 2 с поддержкой DDR5 появяться в следующем году
Харград Морозный
13:54
Друид напомнил :)
Diablo II Resurrected: сравнение с оригиналом и почти четыре часа геймплея «альфы»
Ольга Лимонова
13:54
Где micro-led сасунг? Олед это хрень
Телевизоры Samsung впервые в истории получат панели OLED компании LG
vtsay
13:50
А может нужно TSMC нагнуть за неисполнение обязательств? Нахватали контрактов, а выполнить не могут. Да ещё и цены поднимают. Охренели совсем. Какая-то странная ситуация сложилась. TSMC рапортует о р...
Hyundai Motor остановил из-за дефицита чипов уже второй автозавод в Южной Корее
D-IMA
13:49
АМД второй крупный покупатель TSMC после apple. Если кого пошлют то точно не их
Инсайдер поделился данными о характеристиках, ценах и производительности игровых видеокарт Intel DG2
Kuyak
13:49
Хорошо быть эксельным ботом. Пофиг на цены - рисуй, что левая пятка желает - и дело в шляпе.
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: апрель 2020
safus
13:46
на самом деле не лишено смысла. но тогда не хотелось ставить его. он и так то небыстро запускается на некоторых компах а среди парка встречались целероны с 512 мб. ddr1 по первому времени.
Автоматизация на CMD/BAT или как я свой любимый велосипед изобретал
Renegade1979
13:45
Я думаю что громче всего вопили про злых финских фошыстов, которые вот вот нападут, при Сралине перед вторжением в Финляндию. Какой еще фас, там 56 БТГ у границы. Моськоли сами скорее всего планируют ...
США объявило о добавлении семи китайских компьютерных компаний в свой санкционный список
Cyborg39rus
13:30
Большие батареи быстрее должны дохнуть, так как толщина рулона там зверская.(может там не рулон внутри, а секции).
Ячейки типоразмера 4680 откроют путь на рынок для доступных электромобилей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем