Renesas запустит производство на пострадавшей от пожара фабрике 19 апреля
В середине прошлого месяца на предприятии Renesas в префектуре Ибараки случился пожар, который повредил десятки единиц оборудования и вынудил компанию приостановить производство полупроводниковых компонентов для нужд автомобилестроения. Как сообщает Reuters со ссылкой на японское издание Asahi, предприятие в префектуре Ибараки начнёт выдавать продукцию 19 апреля.
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Таким образом, Renesas потребовался ровно месяц, чтобы устранить препятствия к работе предприятия после пожара. На полную мощность оно сможет работать только к концу июня, как поясняют японские источники. К счастью, основную часть заказов с пострадавшего предприятия можно перераспределить по другим фабрикам Renesas и её партнёров. Впрочем, в условиях острой нехватки автомобильных чипов даже такие временные сложности окажут негативное влияние на общую ситуацию в отрасли.
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