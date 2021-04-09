Используя свой фирменный стиль изложения с описанием «трагедии маленького человека», издание The New York Times рассказало о тех трудностях, с которыми в этом году столкнулись сельскохозяйственные и промышленные объекты Тайваня.

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Источник изображения: The New York Times

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Как известно, остров накрыла самая серьёзная за последние пятьдесят лет засуха. Водохранилища, снабжающие районы расположения промышленных предприятий TSMC, скоро окончательно обмелеют, и надежда остаётся только на скорое начало сезона дождей в мае. Конечно, пока местные производители стараются перестраховаться, наполняя подземные резервуары у предприятий и заказывая автоцистерны с водой из более благополучных районов острова.

Власти Тайваня предприняли все усилия для улучшения ситуации с водоснабжением промышленных регионов. С севера острова был проведён водовод для обеспечения предприятий водой. На побережье в районе Синьчжу была построена опреснительная станция. Специализированная авиация использовала химикаты для вызова дождей, но без особого успеха.

Сельское хозяйство Тайваня пострадало сильнее всего. Поскольку власти решили, что урожай риса всё равно пострадает в результате засухи, фермеров попросту отрезали от водоснабжения, ведь именно они потребляют до 70% местных водных ресурсов. Пятая часть сельскохозяйственных угодий острова лишилась воды для полива растений. Пострадавшим фермерам выплатили денежные компенсации, теперь они вместо работы в поле вынуждены пить чай к с коллегами и кататься на велосипедах по окрестностям. Как они заявляют, если бы Тайвань лишился доступа к импортируемому продовольствию, то не смог бы себя прокормить самостоятельно.