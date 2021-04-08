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Сооснователь PayPal увидел в биткоине угрозу для Америки

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В то время как платёжная система PayPal уже готова предоставить американским клиентам возможность конвертировать криптовалюты в фиатные доллары при оплате услуг и товаров, её сооснователь Питер Тиль (Peter Thiel) со страниц Bloomberg заявляет о том, что биткоин в сложившейся сейчас ситуации в мировой финансовой системе может выступать в качестве оружия против американского доллара, находящегося в руках китайских властей. Впрочем, Тиль попутно назвал биткоин угрозой для фиатных валют в целом, так что градус антикитайской риторики не был таким высоким, как пожелали выразить некоторые составители заголовков.

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Источник изображения: Medium

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Для Питера Тиля, который является сторонником криптовалют, подобные заявления не совсем типичны, но он призвал американские власти ужесточить законодательство в области оборота криптовалют. Одновременно он призвал власти США запретить использование TikTok на территории страны, поскольку данное китайское приложение даёт разработчикам доступ к чувствительной информации о пользователях. Место TikTok будет занято другими приложениями, поэтому американскому правительству не стоит колебаться на пороге принятия запрета, как считает венчурный инвестор.

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Теги

финансы китай криптовалюты биткоин сша paypal
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Сейчас обсуждают

Вадим
14:00
Биток также ничем не обеспечен. Он имеет цену, но не имеет ценности!
Сооснователь PayPal увидел в биткоине угрозу для Америки
Renegade1979
13:59
Увеличение мощностей и доводка процента выхода годных чипов занимает минимум лет пять, потому и не стремятся. Эта пандемия чисто на год
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Ну если бы Америка контролировала биток, то все было бы в порядке.
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hundzintay
13:59
Ну с картами вообще шедеврально. Думал что перелатил, взяв на старте. Но в итоге мощно обосралась те кто говорил не спешить
Цены на ОЗУ, SSD и видеокарты вырастут - Micron сообщила о повышении цен на чипы DRAM
Александр Богданов
13:58
Я понимаю,что здесь сложная информация для тебя,но ты хоть проси кого то рядом,чтоб объясняли,а то ты тупишь.Ну,впрочем,ничего удивительного.Спорь дальше сам с собой,мне лень объяснять фанату простые ...
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Bare_Metal
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Мусор
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да они всё сожрут что рекламируют. раньше говорили "пипл схавает". прошло 20 лет -- ничего не изменилось.
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lesik78
13:57
Забавно по конструктиву посмотреть неосведомленному человеку. Пучки проводов ничем не прикрытые и не защищенные, нейлоновые стяжечки. Видимо итоговая масса решает все.
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