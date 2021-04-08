Сооснователь PayPal увидел в биткоине угрозу для Америки
В то время как платёжная система PayPal уже готова предоставить американским клиентам возможность конвертировать криптовалюты в фиатные доллары при оплате услуг и товаров, её сооснователь Питер Тиль (Peter Thiel) со страниц Bloomberg заявляет о том, что биткоин в сложившейся сейчас ситуации в мировой финансовой системе может выступать в качестве оружия против американского доллара, находящегося в руках китайских властей. Впрочем, Тиль попутно назвал биткоин угрозой для фиатных валют в целом, так что градус антикитайской риторики не был таким высоким, как пожелали выразить некоторые составители заголовков.
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Для Питера Тиля, который является сторонником криптовалют, подобные заявления не совсем типичны, но он призвал американские власти ужесточить законодательство в области оборота криптовалют. Одновременно он призвал власти США запретить использование TikTok на территории страны, поскольку данное китайское приложение даёт разработчикам доступ к чувствительной информации о пользователях. Место TikTok будет занято другими приложениями, поэтому американскому правительству не стоит колебаться на пороге принятия запрета, как считает венчурный инвестор.
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