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Дефицит компонентов начал вредить выпуску Apple iPad и MacBook

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Японское издание Nikkei Asian Review сегодня сообщило со ссылкой на информированные источники, что Apple уже не в состоянии выпускать запланированное количество планшетов и ноутбуков, поскольку для какой-то их части уже не хватает комплектующих из-за пресловутого глобального дефицита.

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Источник изображения: YouTube, ArmorActive

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В случае с MacBook на печатной плате некоторых ноутбуков не могут своевременно разместиться полупроводниковые компоненты, а планшеты iPad страдают от нехватки дисплеев и в сопутствующих элементов. Ранее второго полугодия ситуация не улучшится, как ожидают источники, зато производство iPhone пока проблемами не затронуто. До сих пор Apple удавалось избегать влияния дефицита компонентов на свою деятельность, но теперь проблемы начались и у этого гиганта с большим административным ресурсом.

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Теги

apple планшетный компьютер ноутбуки ipad дефицит macbook
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12:25
Да, отличный проц. Берите и друзьям советуйте. А то мне снижение цен на 5800 надо, да побольше )
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Своей земли щас нету, все принадлежит путлеру и его дружкам олигархам зы. а с родными в случае войны можно уехать в другую страну как беженцы.
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MriS
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