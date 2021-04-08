Дефицит компонентов начал вредить выпуску Apple iPad и MacBook
Японское издание Nikkei Asian Review сегодня сообщило со ссылкой на информированные источники, что Apple уже не в состоянии выпускать запланированное количество планшетов и ноутбуков, поскольку для какой-то их части уже не хватает комплектующих из-за пресловутого глобального дефицита.
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В случае с MacBook на печатной плате некоторых ноутбуков не могут своевременно разместиться полупроводниковые компоненты, а планшеты iPad страдают от нехватки дисплеев и в сопутствующих элементов. Ранее второго полугодия ситуация не улучшится, как ожидают источники, зато производство iPhone пока проблемами не затронуто. До сих пор Apple удавалось избегать влияния дефицита компонентов на свою деятельность, но теперь проблемы начались и у этого гиганта с большим административным ресурсом.
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