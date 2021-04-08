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Сделка AMD и Xilinx одобрена акционерами компаний

Теперь дело за антимонопольщиками.
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Руководство AMD и Xilinx сегодня в совместном заявлении сообщило, что прошедшее собрание акционеров утвердило решение объединить компании до конца текущего календарного года. Советы директоров компаний одобрили это решение ещё осенью прошлого года, а теперь дело осталось за антимонопольными органами.

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Источник изображения: AMD

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Напомним, что сделка с номинальной стоимостью $35 млрд по факту не потребует затрат от сторон, поскольку они просто обменяются акциями. Держателям акций AMD в итоге достанутся почти три четверти капитала, около четверти останется в руках акционеров Xilinx. Объединение компаний превратит AMD в четвёртого по величине выручки разработчика компонентов в мире. После слияния руководить компанией продолжит Лиза Су (Lisa Su), Виктор Пэн (Victor Peng) с поста главы Xilinx перейдёт в статус президента AMD по профилю деятельности.

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