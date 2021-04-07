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ASUS обновила прошивку материнских плат и видеокарт GeForce RTX 30, добавив поддержку Resizable BAR

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Тайваньская компания ASUS обновляет более 180 материнских плат разных линеек для настольных персональных компьютеров, а также выпускает апдейт BIOS графических ускорителей на базе адаптеров NVIDIA семейства GeForce RTX 30 поколения Ampere. Новая версия прошивки приносит совместимость с технологией Resizable BAR.



Новая возможность PCI Express используется во многих современных персональных компьютерах и позволяет выводить взаимодействие между CPU и GPU на новый уровень, параллельно повышая производительность системы в играх.

Теперь технология Resizable BAR доступна пользователям ПК на базе графических ускорителей линейки GeForce RTX 30. Компания ASUS обновила BIOS адаптеров GeForce RTX 3060 Ti, GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090. Напомним, модели на базе видеокарты GeForce RTX 3060 уже совместимы с Resizable BAR, в связи с чем не требуют новой версии BIOS.

Поддержка Resizable BAR обеспечивает более чем 12-процентный прирост производительности во многих проектах класса ААА, включая Forza Horizon 4, на котором проводилось внутреннее тестирование ASUS. При разрешении 4K ULTRA HD частота кадров выросла на 12,8% после активации Resizable BAR – со 110,6 к/сек до 124,7 к/сек. Именно поэтому тайваньская компания постаралась обновить прошивку как можно большего числа материнских плат, включая скромных бюджетных моделей на чипсетах AMD A520 и Intel H410.

ASUS выпустила отдельную инструкцию по активации Resizable BAR в прошивке материнских плат и по обновлению BIOS. Ознакомиться с ней можно по этой ссылке. Детальная информация о совместимости и системных требованиях, а также о возможных проблемах при активации Resizable BAR собрана в блоге компании NVIDIA по этой ссылке. На сайте американской компании также можно прочитать о процессе обновления BIOS и о решении возможных проблем с этим.

Новые версии прошивок для материнских плат ASUS уже могут установить все желающие. Они доступны для скачивания в разделе Download Center на официальном сайте тайваньского производителя.
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