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Власти США обсудят с Samsung возможности её участия в возрождении американской полупроводниковой отрасли

Компания примет участие в профильном совещании.
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В США сейчас проектируется существенная часть полупроводниковых компонентов, а вот выпускается не более 12% от мирового объёма. Это вызывает обеспокоенность местных властей, которые намереваются выделить до $50 млрд на финансирование развития национального производства чипов. Как поясняет издание Business Korea, представители Samsung Electronics приглашены в Белый дом к участию в совещании на эту тему, которое состоится 12 апреля.

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Источник изображения: AnandTech

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Samsung оказалась единственной зарубежной компанией, чьё участие в мероприятии открыто афишируется. Возможно, без участия TSMC тут тоже не обойдётся, но организаторы почему-то никак это не комментируют. Скорее всего, власти США заинтересованы в привлечении Samsung к строительству нового предприятия на территории страны – по слухам, корейский гигант готов потратить на эти нужды до $17 млрд, но пока не определился с местом, хотя Техас остаётся фаворитом, пусть и подпортившим свою репутацию после февральских морозов.

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samsung полупроводники сша
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