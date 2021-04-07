Noctua ускорит анонс чёрных, но задержит анонс белых систем охлаждения
В отличие от многих других производителей компьютерных комплектующих, австрийская компания Noctua не стесняется раз в квартал публично обсуждать свои перспективные планы. Из новой ревизии соответствующего документа становится известно, что часть анонсов она ускорит, а часть задержит, если сравнивать с январскими планами производителя.
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Во втором квартале компания должна представить пассивный радиатор для охлаждения центральных процессоров, в этом смысле в её планах ничего не изменилось. С третьего квартала на второй перенесён дебют чёрной версии вентилятора NF-A12x25 и чёрной версии процессорного охладителя NH-U12A, а также анонс преобразователя питания с 24 на 12 вольт и панели управления на восемь вентиляторов.
Не обошлось и без задержек. С третьего квартала на четвёртый переносится анонс белых корпусных вентиляторов, а новое поколение кулера NH-D15 и первый в истории марки настольный вентилятор появятся не ранее 2022 года, хотя ещё в январе Noctua рассчитывала представить их в четвёртом квартале текущего.
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