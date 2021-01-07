В июне 2019 года австрийская компания Noctua продемонстрировала на Computex прототип пассивного радиатора для охлаждения самых горячих современных процессоров – на тот момент задачей-максимумом являлась работа в комбинации с моделью Intel Core i9-9900K. В декабре прошлого года мы узнали, что Noctua скоро приступит к серийному производству радиатора, конструкция которого претерпела некоторые изменения.

реклама

На сайте Noctua, тем временем, появился обновлённый в январе перспективный план выпуска продуктов на текущий год. Пассивный процессорный охладитель значится в нём в привязке ко второму кварталу.

анонсы и реклама RTX 3070 в XPERT.RU от 56 т.р. - 15 позиций Мин цена RTX 3080 - 120 000р из-за майнинга см МАКС цену RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга RX 6800 XT до 30% дешевле в XPERT.RU чем везде 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь

Источник изображения: Noctua

реклама

В этом квартале будет представлена линейка процессорных охладителей Redux, на третий квартал запланирован выпуск белых вентиляторов, преобразователя питания с 24 до 12 В, а также устройства для управления восемью вентиляторами одновременно. Весьма оригинально упоминается следующее поколение кулера NH-D15 – оно фигурирует под прежним обозначением, что может говорить о минимальной адаптации под ассортимент процессорных разъёмов, который будет актуален в четвёртом квартале этого года. Если учесть, что во втором полугодии выйдут процессоры Intel Alder Lake-S в исполнении LGA 1700, речь вполне может идти о совместимости с ними.