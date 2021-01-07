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Noctua не теряет надежды выпустить пассивную систему охлаждения процессора в следующем квартале

А в четвёртом квартале – обеспечить совместимость существующих кулеров с новыми процессорными разъёмами.
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В июне 2019 года австрийская компания Noctua продемонстрировала на Computex прототип пассивного радиатора для охлаждения самых горячих современных процессоров – на тот момент задачей-максимумом являлась работа в комбинации с моделью Intel Core i9-9900K. В декабре прошлого года мы узнали, что Noctua скоро приступит к серийному производству радиатора, конструкция которого претерпела некоторые изменения.

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На сайте Noctua, тем временем, появился обновлённый в январе перспективный план выпуска продуктов на текущий год. Пассивный процессорный охладитель значится в нём в привязке ко второму кварталу.

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Источник изображения: Noctua

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В этом квартале будет представлена линейка процессорных охладителей Redux, на третий квартал запланирован выпуск белых вентиляторов, преобразователя питания с 24 до 12 В, а также устройства для управления восемью вентиляторами одновременно. Весьма оригинально упоминается следующее поколение кулера NH-D15 – оно фигурирует под прежним обозначением, что может говорить о минимальной адаптации под ассортимент процессорных разъёмов, который будет актуален в четвёртом квартале этого года. Если учесть, что во втором полугодии выйдут процессоры Intel Alder Lake-S в исполнении LGA 1700, речь вполне может идти о совместимости с ними.

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Теги

охлаждение процессора noctua пассивное охлаждение кулеры
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