Инженерные образцы Intel Sapphire Rapids насчитывают до 56 ядер
Японские блогеры продолжают смотреть на шаг вперёд относительно текущих анонсов компании Intel. Вчера она представила долгожданные 10-нм процессоры Xeon SP семейства Ice Lake-SP, которые предложили не более 40 вычислительных ядер и не самую современную версию техпроцесса.
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В конце текущего года может состояться анонс 10-нм процессоров Sapphire Rapids. Они получат конструктивное исполнение LGA 4677, предложат поддержку PCI Express 5.0 и восьмиканальной памяти типа DDR5, интерфейса CXL и более прогрессивную архитектуру Willow Cove. Кроме того, для производства процессоров Sapphire Rapids будет использоваться самая свежая версия 10-нм техпроцесса, доступная корпорации Intel.
По данным одного из японских блогеров, существующие инженерные образцы Sapphire Rapids способны предложить до 56 вычислительных ядер для модели с уровнем TDP не более 350 Вт, на ступень ниже расположатся модели с 44 ядрами и уровнем TDP не более 270 Вт, а самыми экономичными станут процессоры с 24 ядрами и уровнем TDP до 225 Вт включительно.
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