С подачи одного популярного японского блогера стало известно, что в базе данных ЕЭК отметились сразу несколько материнских плат Gigabyte со странным обозначением модели чипсета (X570S). Это может указывать на возможность появления нового набора логики AMD X570S – например, для 6-нм процессоров Warhol, которым слухи приписывают сочетание улучшенной архитектуры Zen 3+ и конструктивного исполнения Socket AM4.

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Источник изображения: портал ЕЭК

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Естественно, всё может объясняться и какими-то менее значимыми изменениями в характеристиках материнских плат Gigabyte, поэтому литера «S» в обозначении чипсета может даже не иметь отношения к смене его обозначения. Истину позволит установить только время.