Во второй половине прошлого месяца на одном из японских предприятий Renesas случился пожар, который вывел из строя десятки единиц оборудования и вынудил на месяц остановить производство. Даже после возвращения предприятия к жизни, как заявили представители компании, на полное восстановление объёмов производства потребуется не менее четырёх месяцев.

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Как отмечает Nikkei Asian Review, компания Renesas начала распределять заказы на выпуск продукции по другим предприятиям, чтобы не усугублять и без того напряжённую ситуацию в отрасли – автопроизводителям не хватает полупроводниковых компонентов, включая и продукцию указанной японской марки.

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Источник изображения: Reuters

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Часть производства с пострадавшего предприятия в префектуре Ибараки удастся перенести на предприятие в западной части Японии. По словам представителей компании, до двух третей ассортимента продукции пострадавшего предприятия могут выпускаться на других заводах, и даже если восстановление производственных линий в Ибараки займёт до двух месяцев, до 90% объёмов выпуска продукции можно будет компенсировать силами сторонних предприятий. Но даже в этом случае пройдёт не менее трёх месяцев, прежде чем эти предприятия смогут начать поставки готовой продукции.