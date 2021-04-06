Системы жидкостного охлаждения в серверном сегменте успели получить некоторое распространение, а в чём-то они даже превзошли по уровню технических решений продукты для потребительского сегмента. Например, погружное охлаждение чаще используется в серверной среде, а вот для домашнего применения остаётся экзотикой. Начинку сервера можно охлаждать путём помещения в специальную диэлектрическую жидкость с низкой температурой кипения (около 60 градусов Цельсия). При кипении от нагрева погружёнными в неё компонентами жидкость начинает бурлить, выделяя пузырьки газа, тем самым стимулируя конвекцию и лучшее охлаждение.

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Как отмечает DigiTimes, компания Dell изучает потенциал традиционных систем жидкостного охлаждения применительно к серверному сегменту. Одно из разрабатываемых ею решений позволяет упростить обнаружение утечки охлаждающей жидкости.

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Источник изображения: AnandTech

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Сейчас не более 1% серверов используют жидкостное охлаждение, но спрос на такие системы будет расти из-за появления всё более горячих и производительных компонентов вроде центральных и графических процессоров. Появление удобных для администраторов сервисных функций будет только приветствоваться.