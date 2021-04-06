Acer утверждает, что объёмы поставок чипов начали увеличиваться
Руководитель одного из региональных подразделений Acer, как отмечает Reuters, набрался смелости, чтобы заявить репортёрам об улучшении ситуации с доступностью полупроводниковых компонентов на рынке персональных компьютеров. По его словам, уже сейчас, в самом начале второго квартала, заметно, что количество поставляемых чипов увеличилось, а во втором полугодии оно вырастет ещё сильней.
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Как отмечает представитель Acer, сложнее всего получить не самые дорогие компоненты, а самые дешёвые, которые ранее всегда были в изобилии. Достигнутый прогресс, по его словам, является результатом усилий поставщиков компонентов, которые они начали предпринимать ещё в четвёртом квартале прошлого года. При этом спрос на ноутбуки для домашней работы и дистанционного обучения продолжает сохраняться на высоком уровне, и улучшение ситуации с доступностью компонентов не говорит об охлаждении рынка.
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