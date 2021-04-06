На страницах Bloomberg появились комментарии главы компании Himax Technologies, которая была основана двадцать лет назад и специализируется на разработке драйверов для дисплеев – микросхем стоимостью не более $1 за штуку, без которых сейчас не обходится ни одно электронное устройство с экраном.

реклама

анонсы и реклама Rocket Lake в Compeo.ru i5 11600K в Ситилинке RTX 3070 в Compeo дешевле чем везде Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены -30% на 43" UHD TV Xiaomi - цена меньше чем ты думаешь Много RTX 6700XT поступило в продажу

Источник изображения: TSMC

реклама

Для выпуска таких чипов не нужны передовые техпроцессы и линии, использующие кремниевые пластины типоразмера 300 мм, но проблема заключается в том, что расширять линии прежнего поколения контрактные производители не торопятся. Как поясняет представитель Himax, на уже существующих производственных линиях прошлого поколения технология выверена для получения оптимальной себестоимости и количества годных изделий, а если подобную настройку пришлось бы производить на новой производственной линии, то конечные изделия неизбежно бы оказались дороже. Заказчики в этом не заинтересованы, поскольку они уже привыкли платить за продукцию из расчёта одного доллара за штуку. Получается замкнутый круг: чипов не хватает, но тратиться на расширение производства мало кто хочет. Старое оборудование давно себя окупило, а приобретение нового вызвало бы неизбежное подорожание продукции. Впрочем, в условиях высокого спроса она и так дорожает.