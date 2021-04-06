Запускать сейчас линии со старыми техпроцессами невыгодно для производителей
На страницах Bloomberg появились комментарии главы компании Himax Technologies, которая была основана двадцать лет назад и специализируется на разработке драйверов для дисплеев – микросхем стоимостью не более $1 за штуку, без которых сейчас не обходится ни одно электронное устройство с экраном.
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Для выпуска таких чипов не нужны передовые техпроцессы и линии, использующие кремниевые пластины типоразмера 300 мм, но проблема заключается в том, что расширять линии прежнего поколения контрактные производители не торопятся. Как поясняет представитель Himax, на уже существующих производственных линиях прошлого поколения технология выверена для получения оптимальной себестоимости и количества годных изделий, а если подобную настройку пришлось бы производить на новой производственной линии, то конечные изделия неизбежно бы оказались дороже. Заказчики в этом не заинтересованы, поскольку они уже привыкли платить за продукцию из расчёта одного доллара за штуку. Получается замкнутый круг: чипов не хватает, но тратиться на расширение производства мало кто хочет. Старое оборудование давно себя окупило, а приобретение нового вызвало бы неизбежное подорожание продукции. Впрочем, в условиях высокого спроса она и так дорожает.
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