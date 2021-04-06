Некоторое время назад Илон Маск (Elon Musk) заявил, что на определённом этапе развития компании Tesla пытался начать переговоры с Apple о его продаже, но тогда Тим Кук (Tim Cook) якобы не проявил заинтересованности в подобной сделке. Сам глава Apple, как отмечает CNBC, в ходе недавнего интервью изданию The New York Times заявил, что он вообще никогда лично не общался с Маском.

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Источник изображения: CNBC

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При этом Кук выразил восхищение талантами Илона Маска, которому удалось не только превратить Tesla в лидирующего производителя электромобилей, но и удержать эту позицию. Попутно глава Apple поделился соображениями по поводу автономных автомобилей, хотя и не стал комментировать причастность возглавляемой им компании к подобным разработкам. Автономный автомобиль он сравнил с роботом, и заявил, что с помощью робота можно делать многие вещи.