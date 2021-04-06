Сайт WCCFTech взял на себя не совсем обычную миссию – рассказать о грядущем дефиците новых процессоров Intel со ссылкой на источники, близкие к компании. Сообщается, что во втором квартале объёмы производства процессоров семейства Rocket Lake будут ограничены из-за дефицита подложек. Первая партия, выпущенная в первом квартале, получилась достаточно крупной, но она рано или поздно закончится, и тогда цены в рознице неизбежно вырастут.

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Источник изображения: YouTube, Der8auer

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В условиях дефицита подложек Intel вполне предсказуемо будет отдавать приоритет выпуску наиболее дорогих моделей серии Core i9, поэтому более доступные Core i7 и Core i5 будет сложнее купить. Источник ожидает, что Intel от всех этих проблем пострадает в меньшей степени, чем AMD. Представители Intel сочли возможным прокомментировать эти слухи, подтвердив, что вся отрасль действительно сталкивается с дефицитом подложек, но заявили о готовности компании прилагать все усилия для нивелирования негативного влияния этого фактора на собственный бизнес.