На первых этапах кризиса автомобильной отрасли, спровоцированного нехваткой полупроводниковых компонентов, складывалось впечатление, что к бизнесу компании TSMC он имеет отдалённое отношение. Компоненты для автомобилей производятся по зрелым литографическим технологиям, нередко с использованием кремниевых пластин типоразмера 200 мм, да и некоторые разработчики всё ещё располагают собственными производственными мощностями.

реклама

Ссылающийся на IHS Markit ресурс Seeking Alpha утверждает, что влияние TSMC на ситуацию в автомобильной отрасли достаточно велико, поскольку компания производит до 70% профильной продукции. Компании типа Microchip и STMicroelectronics если и производят основную часть продукции своими силами, то определяют лишь 12% оборотов рынка, а потому не могут влиять на ситуацию в той же степени.

анонсы и реклама Rocket Lake в Compeo.ru i5 11600K в Ситилинке RTX 3070 в Compeo дешевле чем везде Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены -30% на 43" UHD TV Xiaomi - цена меньше чем ты думаешь Много RTX 6700XT поступило в продажу

Источник изображения: TSMC

реклама

Примечательно, что все три лидера рынка автомобильной электроники, Renesas, NXP и Infineon, в той или иной степени зависят от TSMC. По мнению аналитиков, устранить дефицит компонентов не удастся ранее четвёртого квартала текущего года, а среднее время поставки сейчас увеличилось до 26 недель.