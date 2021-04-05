До 70% производства автомобильных компонентов замыкается на TSMC
На первых этапах кризиса автомобильной отрасли, спровоцированного нехваткой полупроводниковых компонентов, складывалось впечатление, что к бизнесу компании TSMC он имеет отдалённое отношение. Компоненты для автомобилей производятся по зрелым литографическим технологиям, нередко с использованием кремниевых пластин типоразмера 200 мм, да и некоторые разработчики всё ещё располагают собственными производственными мощностями.
реклама
Ссылающийся на IHS Markit ресурс Seeking Alpha утверждает, что влияние TSMC на ситуацию в автомобильной отрасли достаточно велико, поскольку компания производит до 70% профильной продукции. Компании типа Microchip и STMicroelectronics если и производят основную часть продукции своими силами, то определяют лишь 12% оборотов рынка, а потому не могут влиять на ситуацию в той же степени.
реклама
Примечательно, что все три лидера рынка автомобильной электроники, Renesas, NXP и Infineon, в той или иной степени зависят от TSMC. По мнению аналитиков, устранить дефицит компонентов не удастся ранее четвёртого квартала текущего года, а среднее время поставки сейчас увеличилось до 26 недель.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила