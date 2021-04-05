Усиливающийся дефицит автомобильных полупроводниковых компонентов начал настигать самых защищённых от него производителей, включая Toyota, Kia и Hyundai – последние просто имели привычку держать большой запас необходимой продукции на складах поставщиков для своих нужд. Неудивительно, что более мелкие автопроизводители тоже начали останавливать конвейеры. Как отмечает Reuters, японская компания Subaru остановит работу своего предприятия в Стране восходящего солнца на период с 10 по 27 апреля включительно.

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Источник изображения: Subaru

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В результате с конвейера предприятия не смогут сойти примерно десять тысяч автомобилей популярных моделей, включая седан Legacy и кроссовер Forester. В компании почему-то сочли нужным подчеркнуть, что остановка конвейера связана с глобальным дефицитом компонентов, а не с последствиями пожара на предприятии Renesas, которое часть этих компонентов как раз и выпускает. Представители Renesas признались, что восстановить деятельность предприятия после пожара в полной мере удастся только через четыре месяца.