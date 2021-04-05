Subaru на две недели остановит сборку машин, но не из-за пожара на предприятии Renesas
Усиливающийся дефицит автомобильных полупроводниковых компонентов начал настигать самых защищённых от него производителей, включая Toyota, Kia и Hyundai – последние просто имели привычку держать большой запас необходимой продукции на складах поставщиков для своих нужд. Неудивительно, что более мелкие автопроизводители тоже начали останавливать конвейеры. Как отмечает Reuters, японская компания Subaru остановит работу своего предприятия в Стране восходящего солнца на период с 10 по 27 апреля включительно.
реклама
реклама
В результате с конвейера предприятия не смогут сойти примерно десять тысяч автомобилей популярных моделей, включая седан Legacy и кроссовер Forester. В компании почему-то сочли нужным подчеркнуть, что остановка конвейера связана с глобальным дефицитом компонентов, а не с последствиями пожара на предприятии Renesas, которое часть этих компонентов как раз и выпускает. Представители Renesas признались, что восстановить деятельность предприятия после пожара в полной мере удастся только через четыре месяца.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила