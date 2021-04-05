Процессоры AMD Ryzen Threadripper следующего поколения названы в честь Марка Шагала
Относительная близость анонса процессоров AMD Ryzen Threadripper с архитектурой Zen 3 чувствовалась и по обновлениям диагностических утилит, но сегодня китайские источники сообщили, что новинки будут представлены в августе текущего года. Сайт Guru of 3D пояснил, что новое семейство получит условное обозначение Chagall в честь известного художника Марка Шагала.
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Напомним, что ранее AMD старалась присваивать этим процессорам условные обозначения в честь горных систем Северной Америки, но в последнее время границы между семействами продуктов стёрлись, поэтому на Ryzen Threadripper вполне могла распространиться практика присвоения обозначений из настольного сегмента. По информации ресурса VideoCardz, тянуть до августа AMD вынуждена из-за не очень высокого уровня быстродействия у нынешней ревизии новых процессоров – слишком мала разница по сравнению с предшественниками. Зато есть и хорошая новость – данные процессоры должны быть совместимы с уже имеющимися материнскими платами.
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