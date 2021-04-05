Редкий результативный в своей деятельности оверклокер остаётся без внимания производителей материнских плат. Некоторые из специалистов такого уровня давно сидят в лабораториях производителей на окладах, помогая создавать подходящие для разгона модели материнских плат. Соответственно, ни один анонс нового семейства процессоров не обходится без участия производителей плат. Марка ASUS в случае с процессорами Intel Rocket Lake выступила одним из организаторов серии экспериментов, результаты которых были обнародованы в конце марта.

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Источник изображения: HWBot, Rauf

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Предметом особой гордости ASUS, которая и направила нам официальный пресс-релиз, является покорение рубежа в четыре минуты в тесте SuperPI 32M, которое стало возможным только после появления процессоров Intel Rocket Lake. Правда, в статистике этого бенчмарка оказалось сразу девять свежих результатов с использованием процессоров этого семейства, но лучший в виде 3 минут 39,953 секунды был получен именно с использованием материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Apex.

Источник изображения: Asustek Computer

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Инженерный образец процессора Intel Core i9-11900KF при этом работал на частоте 7140 МГц с четырьмя активными ядрами без Hyper-Threading. В таблице перечислены те рекорды, которые материнская плата ASUS ROG Maximus XIII Apex помогла обновить с использованием процессоров Intel Rocket Lake-S.