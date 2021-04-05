Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Плата ASUS ROG Maximus XIII Apex помогла Rocket Lake установить 18 рекордов

Один из них пока не зарегистрирован на HWBot, но это не беда.
+
RX 6700XT - цена упала на порядок
<b>i9 11900K</b>- цена пошла вниз
i7 11700K в Ситилинке
i9 11900 недорого в Ситилинке

Редкий результативный в своей деятельности оверклокер остаётся без внимания производителей материнских плат. Некоторые из специалистов такого уровня давно сидят в лабораториях производителей на окладах, помогая создавать подходящие для разгона модели материнских плат. Соответственно, ни один анонс нового семейства процессоров не обходится без участия производителей плат. Марка ASUS в случае с процессорами Intel Rocket Lake выступила одним из организаторов серии экспериментов, результаты которых были обнародованы в конце марта.

реклама

анонсы и реклама
Rocket Lake в Compeo.ru
i5 11600K в Ситилинке
RTX 3070 в Compeo дешевле чем везде
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
<b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке
Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам
32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке
Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены
-30% на 43" UHD TV Xiaomi - цена меньше чем ты думаешь
Много RTX 6700XT поступило в продажу

Источник изображения: HWBot, Rauf

реклама

Предметом особой гордости ASUS, которая и направила нам официальный пресс-релиз, является покорение рубежа в четыре минуты в тесте SuperPI 32M, которое стало возможным только после появления процессоров Intel Rocket Lake. Правда, в статистике этого бенчмарка оказалось сразу девять свежих результатов с использованием процессоров этого семейства, но лучший в виде 3 минут 39,953 секунды был получен именно с использованием материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Apex.

Источник изображения: Asustek Computer

реклама

Инженерный образец процессора Intel Core i9-11900KF при этом работал на частоте 7140 МГц с четырьмя активными ядрами без Hyper-Threading. В таблице перечислены те рекорды, которые материнская плата ASUS ROG Maximus XIII Apex помогла обновить с использованием процессоров Intel Rocket Lake-S.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel экстремальный разгон asus материнские платы lga 1200 rocket lake
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Плата ASUS ROG Maximus XIII Apex помогла Rocket Lake установить 18 рекордов
+
В прошлом году пластинчатые аккумуляторы для электромобилей удвоили свою долю на рынке
+
GeForce RTX 3090 удалось обновить рекорд 3DMark Port Royal
1
Многокристальные графические процессоры AMD получат разделяемый кеш третьего уровня
2
Процессоры AMD Raphael (Zen 4) откроют эру обязательного наличия встроенной графики
14
Перестав получать достаточную прибыль от телевизоров, TCL возьмётся за холодильники
15

Интересные материалы

Обзор и тестирование процессоров Intel Core i9-11900K и Core i5-11600K
30 марта 2021 283
Будущее уже наступило или уже почти: пора взглянуть на него поближе
1 апреля 2021 46
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z590-Plus WiFi
3 апреля 2021 62
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Trinity Mini
25 марта 2021 42
Обзор и тестирование блока питания Seasonic FOCUS GX-850 (80 Plus Gold)
29 марта 2021 36
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
23 марта 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

О режиме низкой задержки nVidia и Radeon Anti-Lag
38
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19
Про газ (gas) в Эфириум
17
Верните мой 1996-ой: вспоминаем, во что мы играли 25 лет назад
72
Видеокарты стали сокровищем в 2021 году — 8 проверенных способов продлить им жизнь
7
Снижаем температуру на видеокарте понижением напряжения
5
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Core i5-10400F
2
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Visor
+

Сейчас обсуждают

warmuza
12:08
В конце останется только один. И вы знаете, кто.
LG официально заявила об уходе с рынка смартфонов
D3m0n
12:07
Гейпользователи должны страдать.
Энтузиаст взломал ноутбук Apple на процессоре M1, вернув возможность замены ОЗУ и накопителя
Lurker-beta
12:05
Как это упустили, если версия со встройкой есть?
Процессоры AMD Raphael (Zen 4) откроют эру обязательного наличия встроенной графики
Дмитрий Гречихин
12:04
написал брату, надеюсь что там ситуация получше ) спрашивал у друзей в Чехии то там на 50-75$ дороже чем у нас по предзаказу.
Майнеры столкнулись с падением доходов до 30% после роста цены Эфириума до $2000
Megard
12:03
"Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник ускорителей" - хотелось бы узнать где автор нашел ценник ниже 31 000 р.
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Core i5-10400F
KILHARD
12:03
Те, кто готов променять свободу на безопасность, не достойны ни свободы, ни безопасности
Суд в Москве оштрафовал Twitter на 8,9 миллиона рублей за систематические отказы удалять противоправный контент
Alex23
12:02
У них такой задачи не стоит, для этого есть другая техника. Мои предположения т.к. в NASA я не работаю, они скорее всего все посчитали и провели эксперименты на земле с прототипом. Сомневаюсь что ген...
Первый марсианский вертолёт коснулся поверхности Марса
BIs
11:57
Может он педофил
Суд в Москве оштрафовал Twitter на 8,9 миллиона рублей за систематические отказы удалять противоправный контент
Игорь Фролов
11:54
щас бы в Death Stranding на встройке поиграть...
Новое поколение Intel Rocket Lake с графикой Iris Xe наконец-то получило стабильные драйвера
Solomon
11:53
Сколько даунов на оверах, нация деградировала уже почти в 0. Биомусор какой-то.
Первый марсианский вертолёт коснулся поверхности Марса
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем